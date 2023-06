Affaire Danpullo : MTN Cameroon pourrait fermer

Le géant de la téléphonie mobile, qui proteste contre le gel de ses comptes bancaires, maintient son incompréhension face aux ordonnances de justice prononcées au bénéfice d’un opérateur économique, Ahmadou Baba Danpullo avec lequel l’entreprise déclare n’avoir aucun lien d’affaire ou commercial.

Dans une sortie sur sa page officielle Facebook, Akere Muna marque son étonnement suite à cet imbroglio. « J’ai entendu tant de plaintes au sujet du calvaire que de nombreux investisseurs étrangers ont subies à la suite de décisions de justice au Cameroun (CMR), mais le dossier de MTN Cameroon atteint de sommets inégalés ».

Maître Barnabé Nekui, avocat de MTN Cameroon, s’est exprimé sur la question, réaffirmant l’idée selon laquelle MTN Cameroon subit une injustice criarde. « Ni hier, ni aujourd’hui, jamais M. Danpullo, encore moins le groupe de ses sociétés basées en Afrique du Sud n’ont traité avec MTN de quelque manière que ce soit ». Les sommes en jeu sont considérables : « Les montants en jeu sont de 259 milliards de francs CFA. Les saisies pratiquées suite à ces ordonnances qui ont été émises au profit de M. Danpullo à date sont de l’ordre de 150 milliards de francs CFA, pratiquées, déclarées, cantonnées ».

« MTN Cameroon est au bord de l’asphyxie financière pour des procédures qui se déroule en Afrique du Sud et ne les concernent pas. En jeu, une ordonnance du tribunal saisissant 14 milliards de francs CFA de fonds opérationnels MTN et 133 milliards de fonds de monnaie mobile. De surcroît il y a une nouvelle ordonnance demandant que ces fonds soient versés sur le compte séquestre du greffe du tribunal », affirme l’ancien Bâtonnier.

Situation préoccupante quand on sait que, le budget annuel du ministère de la Justice est de 65 milliards de CFA, pas même 50 % des fonds en question.

« L’ordonnance de transfert de fonds dans le compte séquestre du tribunal fait immédiatement du greffier partie prenante et plonge le tribunal dans la forme la plus flagrante de conflit d’intérêts » souligne Me Akere Muna.

La situation est-elle telle que MTN pourrait quitter le Cameroun ? « Le risque existe », soutient maître Nekui. « MTN Cameroun est le troisième contributeur de la fiscalité au Cameroun, emploie plus de cent mille citoyens camerounais. Se voir asphyxier à ce stade n’est qu’une espèce de mesure suicidaire pour tout opérateur économique. Et je crains précisément que cela puisse conduire MTN Cameroun à mettre la clé sous le paillasson ».