Affaire Danpullo-MTN : la Caisse des dépôts et consignations entre en scène

La Caisse des dépôts et consignations (CDEC) du Cameroun a rejoint l’affaire opposant Baba Danpullo à MTN Cameroon (MTNC) devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo.

La CDEC a été sollicitée par MTNC, représentée par un pool d’avocats, pour intervenir dans la procédure. MTNC conteste une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023, jugeant son illégalité et faisant appel de cette décision. La CDEC a également exprimé son soutien à MTNC dans ses conclusions envoyées à la Cour d’appel du Littoral.

L’ordonnance contestée ordonne à plusieurs banques, Afriland First Bank, Ecobank, Société commerciale de banque (SCB) et la filiale camerounaise de United Bank for Africa (UBA), de transférer les fonds de MTNC qu’elles ont saisis et cantonnés. MTNC a assigné la CDEC à intervenir dans cette procédure en invoquant le monopole de la Caisse des dépôts et consignations en matière de dépôts et de séquestres judiciaires. Les sommes en jeu s’élèvent à près de 144 milliards de FCFA, dont une partie provient du compte de dépôt Mobile Money de MTNC. Faute de quoi, ces établissements de crédits s’exposent à une amende de 100 millions de FCFA par jour de retard pour Afriland et la moitié pour les trois autres.

La société de téléphonie mobile a donc assigné la CDEC à intervenir dans cette procédure, parce qu’« aux termes des dispositions combinées des articles 3 (1), 5 (2) et 6 de la loi N° 2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations au Cameroun, les dépôts, consignations et séquestres judiciaires ne peuvent être ordonnés qu’au profit de la Caisse de dépôts et consignations qui, jouit d’un monopole concernant lesdits dépôts, consignations et séquestres ».

La CDEC demande au juge d’appel d’« ordonner les défenses à exécution de l’ordonnance de référé N° 299 rendu le 9 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo sollicitées en l’espèce par la société MTNC SA ». Il faudra attendre le 14 juillet 2023 pour savoir si le juge va suivre l’établissement public dirigé par Richard Evina Obam dans ses conclusions. La première audience de cette procédure de défenses à exécution était programmée pour le 23 juin dernier. Mais, elle a été renvoyée pour « composition régulière de la Cour », le président de la collégialité étant absent.