Cameroun : 184 milliards de F de la Banque mondiale pour redresser du secteur électrique

Le 08 juin 2023, a eu lieu un dialogue sur le plan de redressement de l’électricité au Cameroun et le rôle de la Banque mondiale.

Un Plan de redressement du secteur de l’Electricité préparé par le Ministère de l’Eau et de l’Energie, a été adopté au mois de février 2023 pour conduire les réformes, les actions et les mesures de nature à faire face aux différents obstacles sur le chemin de l’émergence énergétique et électrique au Cameroun. Ce projet d’environ 420 milliards de FCFA, est soutenu à hauteur de 300 millions de dollars, soit près de 184 milliards de FCFA par le Groupe de la Banque Mondiale.

Ces fonds serviront entre autres à l’amélioration des capacités de transit, à la construction de nouveaux postes et lignes de transport pour alimenter les industries. En même, il va falloir améliorer le recouvrement, mettre un accent sur les compteurs intelligents, les compteurs prépayés, même au niveau des bâtiments publics.

L’objectif de la rencontre du 08 juin dernier était d’échanger avec les différents acteurs du secteur de l’Energie dans l’optique de mettre en place un cadre propice à l’amélioration du service public de l’Electricité et du redressement de l’équilibre financier de ce secteur. Le Cameroun, actuellement autour de 1652 mégawatts de production énergétique, veut en effet atteindre 5000 mégawatts à l’horizon 2030.

Prévu pour couvrir la période 2023-2030, ce Plan de redressement est axé sur 7 points dont l’un des principaux est la recherche de l’équilibre financier et l’amélioration du mix énergétique. Selon les acteurs clés, plusieurs obstacles jonchent le chemin de l’amélioration de la distribution de l’énergie au Cameroun, le mix énergétique étant encore dominé par les combustibles fossiles, les difficultés liées à la mobilisation des financements, des pertes enregistrées dans la distribution.