Cameroun : 20 étudiants africains défendent leurs idées d’entreprises

Trois lauréats seront désignés le 29 juin 2023 au terme de la 2ème édition de la finale inter régionale du concours « Mon idée, mon entreprise » organisé par l’AUF à Douala.

Face à la carence en énergie électrique et au problème de pollution en Afrique, Vades Lotie Djousse propose un concept novateur : la Lova Cook. L’étudiant de l’université de Maroua au Cameroun explique qu’il s’agit d’un foyer amélioré coogénération simultanée énergie thermique et électrique. Le dispositif permet de cuire les aliments de manière propre à travers le charbon écologique, tout en emmagasinant de l’énergie électrique pouvant servir à des besoins utiles le moment opportun. L’énergie électrique générée peut permettre d’alimenter des ampoules, de recharger des appareils, entre autres.

« L’objectif de Lova Cook est de résoudre le problème de la mauvaise pratique des cuissons qui représente le 4ème taux de mortalité en Afrique. Et de pallier aussi le problème de pollution en Afrique », explique l’ingénieur Bio énergie. Vades Lotie Djousse va présenter et défendre son projet mercredi 28 juin 2023 à Douala, à l’occasion de la finale inter régionale de la 2ème édition du concours « Mon idée, mon entreprise ». Ce concours organisé par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) vise à favoriser la culture entrepreneuriale parmi les étudiants des universités membres de l’AUF Afrique australe et Océan indien, de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs et de l’AUF Afrique de l’Ouest, apprend-on.

Des idées d’entreprises

Ils sont au total vingt candidats réunis depuis le lundi 26 juin 2023 à l’Institut universitaire de Technologies (IUT) de Douala pour séduire le jury avec leurs idées d’entreprises. Des idées innovantes qui adressent divers domaines de la vie. Le candidat de la République centrafricaine (Rca) défendra un projet d’engrais naturels, tandis que le représentant de l’île Maurice vantera les mérites de son initiative du bio plastique. Le Congo entend se démarquer avec le bio fertilisant, alors que des candidats en provenance du Sénégal misent sur leurs idées d’entreprises d’écoconstruction et de valorisation du moringa pour taper dans l’œil du jury que préside Ebe Evina Jean Claude.

Les vingt candidats à cette finale inter régionale se sont démarqués au milieu de mille candidatures reçues de 21 pays membres de l’AUF. Les porteurs des meilleures idées issus de différents pays ont ensuite bénéficié de deux coachings sur le montage technique des projets et la prise de parole en public. Trois lauréats seront couronnés à Douala le 29 juin 2023. L’AUF décernera le Prix de la meilleure idée d’entreprise, le Prix de la meilleure innovation féminine et le Prix de la meilleure idée d’entreprise verte. « Nous accompagnons les étudiants des universités membres de l’AUF à développer leurs idées et la maturer pour arriver à une entreprise. Les lauréats seront mis en réseau avec des structures qui pourraient les accompagner pour mettre à maturation leur projets », a fait savoir Serge Cakpo, le directeur régional adjoint – Projets AUF- Afrique centrale et Grands Lacs. Il s’exprimait ainsi à l’occasion de l’ouverture officielle du concours le 26 juin à Douala.

Un gisement d’idées

Pour le vice-recteur de l’université de Douala chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le monde des entreprises, ce projet de l’AUF vient répondre au besoin d’employabilité des jeunes. « Nous devons pouvoir se rapprocher des jeunes pour les encourager à transformer leurs idées en entreprises parce qu’ils regorgent d’idées. Et l’idée gouverne le monde. Tout part d’une idée et l’action suit. Ce sont les conditions appropriées qui manquent souvent pour que ces idées se transforment en entreprises. L’occasion leur est ainsi donnée pour que ce gisement d’idées dont regorgent nos pays soit demain un gisement d’entreprises pour l’emploi des jeunes et le bien-être de nos économies », a reconnu Guillaume Ekambi Dibongue. L’ouverture de la finale de cette 2ème édition du concours a également été l’occasion de l’inauguration du Centre d’employabilité francophone (CEF) de Douala.