Cameroun – Concours administratifs 2023 : des précisions sur la répartition des places

Lors d’une communication gouvernementale le 21 juin 2023 à Yaoundé, le ministre de la fonction publique Joseph Le a donné toutes les informations concernant les concours administratifs en 2023.

Le ministre Joseph Le a à cœur de réussir le processus d’implémentation de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30). Une période pendant laquelle le Cameroun entend disposer d’une main d’ouvre tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Dans le but de prendre en compte les besoins spécifiques en personnels exprimés par les administrations et au regard de leurs cadres organiques en adéquation parfaite avec la politique mise en place en faveur de l’emploi jeune, le ministre de la fonction publique et de la reforme administratifs a signé le 12 juin 2023, 48 arrêtés portant ouverture de divers concours dont les spécificités viennent d’être présentées aux hommes et femmes de médias.

Il s’agit, selon la gazeti237, d’un plan portant sur un effectif total de 2685 places, dont 2235 pour les nouveaux et 450 pour les concours professionnels. S’agissant des nouveaux recrutements, Joseph Le a annoncé la mise à disposition, de 2135 places pour le recrutement classiques comprenant : 1 210 places pour les concours directs ; 300 pour les concours de formation hors ENAM ; 275 pour le recrutement des élèves fonctionnaires dans les filières classiques de l’ENAM ; 60 pour le recrutement spécial des auditeurs de justice et greffiers pour la section Common Law à l’ENAM et 290 pour ce qui concerne le recrutement des agents de l’État relevant du code du travail par voie de test de sélection. Des chiffres auxquels se greffent 100 places pour le recrutement spécial des traducteurs et traducteurs principaux.

Si ces chiffres de cette session sont déjà on ne peut plus encourageant, pour un pays émergeant victime des affres de la crise sécuritaire dans le nord-Ouest et le Sud-Ouest, ainsi que l’impact négatif de la crise russo-ukrainienne, il convient de souligner qu’ils enregistrent certaines particularités notamment, l’augmentation du nombre de places, la présence des concours directs et le retour des concours professionnels gelés depuis 2019 ; lesquels viennent donner la possibilité aux fonctionnaires déjà en activités d’évoluer dans leurs carrières.

Selon Joseph Le, cette catégorie ne concerne que les concours professionnels visant le changement de cadre à l’exception du corps de l’administration générale. Il s’agit concrètement des fonctionnaires de la catégorie B2 désirant passer en A1; ceux de la catégorie C postulant en B1 et ceux de la catégorie D qui voudraient passer en à la catégorie C.