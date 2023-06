Cameroun : deux élèves gendarmes radiés

Le lundi 19 juin 2023, M. le SED/CGN a effectué une descente inopinée au Camp Yeyap Moussa à Yaoundé, afin de prendre le pouls du 46e stage des Officiers de police judiciaire.

Cette visite inopinée s’est achevée par un propos de circonstance adressé aux stagiaires du 46e OPJ rassemblés dans la « cour des pas perdus ». En rappelant aux stagiaires l’importance de la formation dont ils sont bénéficiaires, il leur a prescrit assiduité et respect du règlement intérieur du CECIG. M. le SED/CGN a également instruit aux cadres et aux instructeurs un encadrement strict mais humain des stagiaires afin de maintenir une formation de qualité, socle d’une Gendarmerie nationale professionnelle et efficace. Séance tenante, deux stagiaires ont été radiés du 46e OPJ pour actes d’indiscipline et de violation du règlement intérieur du CECIG.

Selon les sources de la gendarmerie nationale, après avoir été accueilli par le Comecig, le Colonel Engozo’o Sylvain, M. le SED/CGN a parcouru la quasi-totalité de la caserne, prenant le soin de visiter toutes les Ecoles qui y sont logées (Ecole d’application des officiers, école des sous-officiers, le Centre d’instruction de Yaoundé, le Centre de perfectionnement à la police judiciaire et le Centre d’instruction des transmissions), les infrastructures communes (salles de cours, dortoirs, locaux de restauration et aires de sports et de loisirs ), ainsi que les installations annexes ( Service Social et Infirmerie).

Après avoir pris note des difficultés matérielles et logistiques auxquelles fait face le creuset de la formation des Pandores, M. le SED/CGN a marqué sa satisfaction pour les efforts réalisés par l’encadrement pour assainir le cadre de travail et assurer une formation de qualité aux personnels du Corps. Séance tenante, il a instruit des mesures destinées à remédier aux problèmes urgents et demandé que lui soient soumises des propositions dans le sens de l’amélioration des infrastructures de la caserne