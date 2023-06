Cameroun : du fer en béton non conforme en circulation

L’Organisation camerounaise des industries de transformation de l’acier (Ocita) a adressé une série de correspondances le 13 juin 2023 aux ministres du Commerce, des Finances et de l’Industrie, et, le 12 juin au directeur général de l’Agence des normes et de la qualité (Anor) à cet effet.

L’Organisation camerounaise des industries de transformation de l’acier (Ocita) tire la sonette d’alarme sur la présence sur le marché local d’un fer à béton ne satisfaisant pas aux exigences prescrites par la norme en vigueur au Cameroun.

La dénonciation de l’Ocita est accompagnée d’un relevé de test des échantillons de ce produit dont les résultats sont commentés dans la correspondance adressée aux autorités.

On peut en effet y lire que : « Après analyse, nos services de veille font état de ce que le fer 500, produit et commercialisé par cet opérateur local, n’atteindrait même pas le seuil des exigences pour le fer 400. Cette situation reflète inéluctablement un abus de confiance aggravé à l’égard des autorités et des consommateurs, de même qu’un mépris des textes en vigueur ».

Selon cette organisation regroupant les trois principaux producteurs locaux de fer à béton, que sont Prometal, Metafrique et les Aciéries du Cameroun, il s’agit du produit d’une « industrie locale », sans autre précision.

Cette organisation suggère au gouvernement de réagir en saisissant du fer à béton non conforme sur le marché. Aussi, par l’arrêt de la production de ce matériau de construction ne respectant pas la norme en vigueur ; la vérification des certificats de conformité délivrés aux producteurs par l’Anor ; la vérification de l’existence des rapports de traçabilité de la production ; entre autres.