Cameroun-électricité : Amine Homman Ludiye est le nouveau DG d’Eneo

Patrick Eeckelers a remis sa démission ce 26 juin 2023 et un nouveau DG nommé à l’issue d’une session extraordinaire du conseil d’administration d’Eneo.

Amine Homman Ludiye est désormais à la tête d’Eneo. Il a été désigné à la suite de la session extraordinaire du Conseil d’administration tenue le 26 juin 2023. Il vient remplacer Patrick Eeckelers qui a démissionné.

1 an et quelques mois après sa prise de fonction comme directeur général d’Eneo, Patrick Eeckelers a officiellement remis sa démission ce 26 juin 2023 lors de la session extraordinaire du conseil d’administration d’Eneo tenue à Yaoundé. Dans le communiqué annonçant son départ, le département de communication du groupe indique que Patrick Eeckelers qui a rejoint Eneo en janvier 2022 en tant que conseiller spécial avant de devenir directeur général en mars 2022 « s’est concentré sur la signature d’une nouvelle convention collective et sur l’excellence opérationnelle, en améliorant la gestion financière et en pilotant les indicateurs de performance d’Eneo ».

« Aujourd’hui, Eneo a une vision d’investissement plus claire pour les années à venir, en contribution aux objectifs du secteur. Avec un financement adéquat et plus de collaboration avec d’autres acteurs, je crois que le secteur aura la capacité de répondre aux besoins croissants en électricité des ménages, des entreprises et des industries. Je suis convaincu que la direction et le personnel en place sont à la hauteur de la tâche », a déclaré Eeckelers.

Le nouvel entrant quant à lui a rejoint la société en 2021 en tant que directeur général adjoint chargé de la production. Il est ingénieur en énergie diplômé de l’Ecole Polytech de Nantes et titulaire d’un Master de l’IAE Nancy School of Management et d’un Executive Master en innovation et nouvelles technologies de l’Ecole Polytechnique de Paris. C’est à lui qu’il reviendra de relever les défis qui attendent Eneo au Cameroun, il y a en primeur la disponibilité de l’énergie électrique dans les ménages.