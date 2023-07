Cameroun : Erika, fille de Samuel Eto’o réclame son emprisonnement

Erika Eto’o do Rosario Nieves entame une nouvelle bataille juridique contre son géniteur Samuel Eto’o.

La jeune femme de 22 ans, reconnue judiciairement en février 2022 comme étant la fille de l’actuel président de la Fédération camerounaise de football, requiert un an de prison ferme pour son père pour non-paiement de pension alimentaire. La somme cumulée de certains paiements non effectués s’élèveraient à 90 000 euros, tel que publié par El Diario de Sevilla

« Il doit à sa fille plus de cinq ans de pension et continue de défier la Justice. Les finances d’Érika est très limitées alors qu’Eto’o vit dans le luxe », explique Fernando Osuna, l’avocat de la jeune femme, dont les propos ont été recueillis par les médias précités.

Dans le document préparé par l’avocat, les différents casiers judiciaires de l’ancien joueur sont également exposés. Rappelons que Samuel Eto’o a déjà écopé d’un an et dix mois de prison pour un délit fiscal sur le territoire national, et d’une amende pécuniaire pour non-paiement d’une pension alimentaire à une autre fille extraconjugale.

La défense d’Erika do Rosario demande l’application « des circonstances aggravantes de récidive et d’abus d’autorité compte tenu de la supériorité qu’il a sur la jeune femme ». De même, Osuna juge « anormal » que Samuel Eto’o puisse accéder à n’importe quels postes publics auxquels il aspire dans son pays compte tenu de ses ennuis judiciaires.