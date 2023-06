Cameroun-Féminicides : le Centre, région la plus meurtrière

Des chiffres glaçants. Selon le Minproff, 19 femmes y ont été tués sur les 34 enregistrées depuis le début de l’année en cours.

Ces chiffres correspondent davantage au niveau du nombre de morts violentes au sein du couple observées par le ministère de la Promotion de la femme et de la famille. En effet, le féminicide est, dans son sens d’origine, le meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu’elles sont des femmes.

A en croire Datacameroon, le corps de Prudence Hélène Abomo, employée au service sport et jeunesse de la mairie de Yaoundé 5e a été retrouvé ligoté et calciné dans sa chambre à son domicile sis au quartier Eleveur, au lieudit Mvog-Ebanda le 30 mai 2023. Comme elle, madame Mentchum Wambo, a trouvé la mort des jours plus tôt. Ce professeur de physique, chimie et technologie au Lycée bilingue de Mokolo dans l’Extrême-Nord a été égorgée par son époux le 12 avril 2023.

Plusieurs cas de féminicides comme ceux-ci ont été enregistrés au Cameroun depuis le début de l’année en cours. De Janvier à juin 2023, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff) Marie Thèrése Abena Ondoa, en a recensé 34. Dans cette liste dressée, elle affirme que le Centre avec 19 cas, est la région qui enregistre le taux de féminicide le plus élevé. Tandis que l’Adamaoua est la seule ou aucun cas n’a été signalé. Les auteurs de ces meurtres différents selon les cas, les mis en cause étant des personnes non identifiables, des proches ou encore des brigands.

Ces cas viennent rallonger la liste des féminicides au Cameroun et pourtant le pays a signé depuis 2009, le Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Un Protocole international de l’Union africaine qui amène les Etats signataires à garantir les droits des femmes.

Malheureusement, les féminicides prennent de l’ampleur au Cameroun. Selon Commission la nationale des droits de l’Homme, au moins 130 femmes ont été tuées au Cameroun entre 2019 et 2020. En 2020, la Minproff relevait que 9000 cas de violences faites aux femmes avaient été enregistrés. Un chiffre constamment à la hausse.

Pour la ministre, il faut « améliorer la prévention ». Selon elle : « l’éducation à la vie affective et sexuelle n’est pas suffisamment mise en œuvre à l’école, alors que c’est ça le moyen de casser cette réitération des violences de génération en génération ».