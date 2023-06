Cameroun-filière farines : une nouvelle collaboration en faveur des acteurs du secteur

Le 20 juin année courante, la Plateforme des Promoteurs des Farines Locales au Cameroun (Profalcam) et le Cabinet Elesyst ont signé une convention dans le but d’apporter davantage de solutions dans cet écosystème.

Une autre action en faveur des acteurs de la filière des farines locales. Profalcam a fait du Cabinet Elesyst sont associé dans le souci de contribuer au développement de la filière farines locales. Les termes de leur engagement ont été paraphés le 20 juin au cours d’une cérémonie qui a uni les représentants des deux parties : George Mbanda, Président de Profalcam et Eric Eloundou Ngah, Directeur Général du Cabinet Elesyst Sarl.

Cette entente veut permettre au pays de se départir des importations massives de blé, dont la farine est la plus utilisée et dont les coûts pâtissent actuellement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, premiers fournisseurs mondiaux. Pour la seule année 2020, révèle une étude du Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), le Cameroun a importé 830 000 tonnes de blé, pour un montant de 150 milliards FCFA.

En plus de faciliter les échanges entre acteurs et investisseurs, cette nouvelle initiée par Profalcam va également permettre aux acteurs de trouver des financements. A noter que cet aspect est l’un des freins au développement du secteur.

Concrètement, le Cabinet Elesyst Sarl est chargé de faire bénéficier à la Profalcam de son expertise en matière d’appui-conseil et d’intermédiation financière des MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises) membre de la plateforme et à ses partenaires.

Le cabinet existe depuis 2005 et a une expertise avérée dans l’encadrement et le financement des PME, l’assistance aux banques et EMF et la formation des professionnels de la banque et de la gestion des PME.

Pour sa part, la Plateforme des promoteurs locaux de farine du Cameroun (Profacam) a été mise en place en 2022. Au lancement, la plateforme avait pour ambition de produire et transformer la patate douce, le manioc, le maïs et le plantain, le mil et le sorgho pour couvrir les besoins nationaux. La demande locale est estimée à 6 millions de tonnes de farine par an. Selon les données du ministère du Commerce, en 2020, le Cameroun a dépensé près de 230,4 millions $ pour importer 860 000 tonnes de blé.