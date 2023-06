Cameroun : Hugo Ekitike, les Lions indomptables en ligne de mire

Non retenu en équipe de France Espoir qui dispute l’Euro en ce moment, le Franco-camerounais envisage désormais de choisir les Lions indomptables pour relancer sa carrière internationale.

En vacance en ce moment au Cameroun, l’attaquant parisien Hugo Ekitiké a fait des déclarations fortes sur son avenir : « Pour moi le Cameroun est la meilleure équipe d’Afrique et la France, la meilleure équipe d’Europe…Je veux jouer ou j’aurais les chances de prouver de quoi je suis capable. J’ai eu le privilège de rencontrer la légende Samuel Eto’o, qui me proposait de jouer pour le Cameroun, j’y pense énormément, je me déciderai dès que possible ».

Barré par la rude concurrence dans les sélections françaises, chez les Espoirs comme en équipe fanion, Hugo Ekitike, qui avait refusé la main tendue par Samuel Eto’o à la veille du mondial qatari, revoit désormais ses ambitions à la baisse. Il se dit être en pleine réflexion pour donner une nouvelle orientation à sa carrière internationale. Nul doute que le fait de n’avoir pas été retenu en équipe de France des U23, qui dispute en ce moment l’Euro, a permis à Hugo Ekitike de mesurer le chemin qui lui reste à parcourir pour prétendre être un joueur indispensable chez les Bleus.

Hugo Ekitike, c’est l’histoire d’un enfant né le 20 juin 2002 à Reims, en France d’un père camerounais et d’une mère française. Il évolue comme avant-centre au Paris Saint Germain, en prêt avec option d’achat obligatoire du Stade de Reims. Il intègre le centre de formation dès son plus jeune âge. Surclassé tout au long de sa formation, l’attaquant débute dès ses 17 ans avec l’équipe réserve en National 2 en fin 2019.

Quelques mois plus tard, il intègre le groupe professionnel à l’entraînement avant que la saison ne soit arrêtée par le Covid-19. À l’été 2020, Hugo signe son premier contrat professionnel et poursuit en quatrième division. En janvier 2021, Ekitike est prêté au Danemark, au Vejle BK, souhaitant s’aguerrir auprès de défenses robustes. Revenu au Stade de Reims pour la saison 2021-2022, il devient l’attaquant le plus efficace de l’équipe en Ligue 1. À l’été 2022, il rejoint le PSG en prêt avec option d’achat obligatoire.

Sur la scène internationale, Hugo Ekitike est retenu en équipe de France des moins de 20 ans par Bernard Dioméde pour les matchs amicaux, fin 2021. Dès le mois suivant, il pallie un forfait en équipe de France espoirs. À l’été 2022, il remporte le Tournoi de Toulon avec les U20 français. Hugo Ekitike et ses coéquipiers remportent la compétition en battant le Venezuela en finale (2-1), le premier trophée de sa carrière. Hugo Ekitike alors choisit toujours l’équipe de France au niveau international mais suscite l’intérêt du Cameroun, le pays d’origine de ses parents

Lors de la saison 2021-2022 où il s’impose au Stade de Reims, Hugo Ekitike démontre une confiance en soi et une assurance élevée. Il démontre aussi un sang-froid important vis-à-vis de son jeune âge lorsqu’il faut conclure les actions et une palette technique développée. À 20 ans, Hugo Ekitike possède une morphologie atypique avec son mètre 91 pour 74 kg. Athlétique, puissant et bon finisseur, le jeune attaquant met souvent en difficulté les défenses adverses.

En mai 2022, le joueur se décrit lui-même : « Je suis un joueur assez complet et ma morphologie m’aide. Quand on me voit, on se dit : « Il n’est pas très costaud ». Et pourtant, je ne changerais mon corps pour rien au monde. Il me permet de courir vite, de tenir les duels. J’ai de l’endurance, je suis technique, et j’ai une très bonne compréhension du jeu. J’ai des progrès à faire dans tous les domaines » ; Des qualités qui devraient faire prévaloir prochainement chez les Lions indomptables.