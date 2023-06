Cameroun : la Banque mondiale octroie près de 200 milliards F pour réhabiliter les routes au septentrion

Le 20 juin 2023, la banque mondiale a approuvé un financement d’un montant de 330 millions de dollars soit 198,2 milliards de FCFA en faveur du Cameroun pour réhabiliter la route reliant les villes de Maroua et de Kousseri, dans la région de l’Extrême-Nord.

Concrètement, le financement octroyé par le groupe de la Banque mondiale comprend un crédit de 280 millions de dollars (168,2 milliards de FCFA) de l’Association internationale de développement (IDA), le guichet concessionnel de la banque et un don de 50 millions de dollars (30 milliards de FCFA) provenant du guichet IDA pour les communautés d’accueil et les réfugiés (WHR).

La réhabilitation du tronçon routier Mora-Kousséri bénéficiera à plus de 920 000 personnes, dont des réfugiés et des déplacés internes, et permettra d’améliorer l’accès aux écoles, aux établissements de santé et aux marchés.

« En permettant à la population de se déplacer et d’accéder aux services sociaux de base et à d’autres centres économiques tout au long de l’année, l’amélioration de la connectivité routière est essentielle au développement de la région et à la création de possibilités d’emploi pour les femmes et les jeunes », a déclaré Cheick Kante, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale.