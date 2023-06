Cameroun : la Fondation André Onana sauve des vies

Une initiative du gardien de but camerounais permet depuis le 17 juin de faire recouvrer entièrement la santé aux enfants souffrants de pathologies complexes.

André Onana est un homme au grand cœur. Du 17 juin au 28 juillet, des chirurgiens Camerounais et Espagnols travaillent d’arrache-pied au Centre de médecine du sport de cardiologie et de revalidation de Yaoundé par le truchement de la Fondation André Onana avec pour objectif de faire recouvrer entièrement la santé à 300 enfants souffrants de pathologies complexes.

Pour le Dr Javier Mora, directeur de la mission Cirujanos En Acción, aider les gens est sa vocation : “J’adore le Cameroun, j’y suis allé plusieurs fois et c’est un pays qui nous donne toujours beaucoup d’affection. Il s’agit de la deuxième mission conjointe menée par Surgeons in Action et la Fondation André Onana. Nous avons remarqué un grand changement en seulement un an. Nous travaillons dans de très bonnes conditions et cela nous permettra de faire plus d’opérations et d’aider plus d’enfants. Chaque matin, voir 20 à 30 enfants qui attendent à la porte de l’hôpital vous donne la force et la motivation pour tout donner ».

Il profite de l’occasion pour féliciter ses collègues camerounais : « Merci à Doc William pour toute l’aide apportée, ainsi qu’aux docteurs Arlette et Sandra. Nous avons une excellente coopération avec eux, ainsi qu’avec les infirmières et les bénévoles. Nous travaillons de 7h à 22h, c’est un rythme effréné. Mais nous sommes très à l’aise et le traitement que nous recevons chaque année est très bon. Je suis médecin par vocation et j’ai eu la chance de pouvoir faire ce que j’aime le plus : aider”

On pourrait dire autant du Chirurgien pédiatre Dr Rocio, qui apporte de la joie à nos jeunes patients avant leurs chirurgies, visant ainsi à atténuer les défis auxquels les enfants sont souvent confrontés lors de ces procédures. Ces médecins s’efforcent de créer une expérience confortable et positive pour chaque enfant subissant une intervention chirurgicale.

Ceci pour le plus grand bien des familles ayant des personnes en grandes difficultés de santé, comme cette dame à qui l’opération chirurgicale du fils de 16 ans avait préalablement coûté 2 500 000F, sans suite favorable il y’a quelques mois, ayant été informée de la présence effective d’experts d’ici et d’Espagne au Centre de médecine du sport de cardiologie et de revalidation de Yaoundé, elle y a amené son fils qui a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale gratuite. La malformation congénitale de son enfant est désormais oubliée.