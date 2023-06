Cameroun : la refondation du patronat fait débat

Le 24 juin dernier à Bana, le Think and Do Tank The Okwelians a organisé le 2eme atelier de son cycle de débats baptisé Refonder Le Patronat.

Alors qu’un débat sur la fusion-création bat son plein au sein du secteur privé, le Think Do Tank The Okwelians a initié en mai dernier, un cycle de débats sur la refondation du patronat camerounais. Réunis autour du thème : « repenser la représentativité des organisations patronales au cœur de l’économie camerounaise », les entrepreneurs, décideurs publics et privés ont posé les bases d’une nouvelle vision du Patronat au Cameroun.

A Bana où se tenait la deuxième édition de ce cycle de conversations, Dr Jean Marie Biada, expert et consultant Onudi, panéliste a plaidé pour un patronat « tandemisé » dirigé par un Président chargé des grandes entreprises et un vice-président orienté vers les petites et moyennes entreprises.

Un patronat organisé en filières

Membre du Panel, Manuella ESSOMBA, entrepreneure a appelé à une restructuration du patronat en filières. Relevant une faiblesse dans ce sens, elle recommande de « configurer le patronat de manière à favoriser une organisation en filières ».

Un patronat décentralisé

NANSEU Yannick, Délégué départemental de la décentralisation et du développement local de la Menoua, a insisté pour l’avènement d’un patronat régionalisé. Pour lui, cela garantirait une représentativité prenant en compte les défis spécifiques de chaque région. Par ailleurs, il a appelé à une plus forte implication des entreprises locales au sein des mouvements patronaux.

Changement de paradigme patronal

Présent à cette rencontre, Sa majesté SIKAM HAPPI a salué la démarche initiée par The Okwelians. Faisant remarquer qu’il existe très peu d’industriels au Cameroun, il a invité les mouvements patronaux à dépasser leur vocation syndicale et à s’engager plus âprement dans la transformation économique du Cameroun. Au moins cinquante participants venus des secteurs privés, publics et de la société civile ont pris part à cet atelier. Après Bana, le Think Do Tank que dirige Jacques Jonathan NYEMB mettra le cap à Ngaoundéré où une réflexion du même type est prévue.

Ce cycle de débats baptisé « Refonder le Patronat » vise trois objectifs majeurs : stimuler et diffuser les connaissances innovantes et empiriques afin d’établir un état des lieux du Patronat ; générer, grâce à l’intelligence collective, des propositions pertinentes susceptibles de contribuer à une refondation durable du Patronat camerounais ; mobiliser et impliquer les acteurs économiques et politiques pertinents dans la dynamique de refondation.

Ces rencontres à l’initiative de The Okwelians sont organisées en partenariat avec le cabinet conseil spécialisé en stratégie d’influence et relations publiques JINFI et le magazine Lignes d’Horizon.