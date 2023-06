Cameroun : le FMI octroi un prêt de 44 milliards de F

Le FMI souligne, par ailleurs, à grands traits que « les résultats obtenus par le Cameroun dans le cadre de son programme sont mitigés ».

Nombre de critères de réalisation quantitatifs n’ont pas été atteints ; trois des cinq objectifs indicatifs du programme n’ont pas été satisfaits ; le Fonds dénonce également l’indolence dans l’implémentation des réformes structurelles en dépit des progrès louables réalisés dans certains domaines, à en croire Ecomatin. En approuvant les quatrièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) avec le pays le 29 juin, l’institution de Bretton Woods prescrit au passage la mise en œuvre de mesures correctives indispensables pour l’atteinte des objectifs manqués et l’accélération des réformes structurelles.

A titre d’illustration, il indexe la non atteinte de plusieurs indicateurs de performance dont le critère de réalisation quantitatif relatif à l’accumulation d’arriérés extérieurs qui «a encore connu des dépassements mineurs et provisoires au début de l’année 2023». De plus «trois des cinq objectifs indicatifs du programme n’ont pas été atteints», en sus des lenteurs constatées dans le rythme des réformes structurelles. «Lors de la conclusion de ces revues, le conseil d’administration a également approuvé la dérogation pour non-respect du critère de réalisation relatif à la non-accumulation de nouveaux arriérés de paiement extérieurs parce que le dépassement était provisoire et négligeable », indique le FMI.

C’est pourquoi, les autorités du Fonds prescrivent aux dirigeants camerounais la mise en œuvre de mesures correctives indispensables à l’atteinte des objectifs manqués et l’accélération du rythme d’implémentation des réformes. Car, relève l’institution, «la mise en œuvre résolue des réformes permettra de gérer les chocs auxquels l’économie fait face en ce moment, tout en stimulant la croissance et en renforçant la résilience». Parmi ces réformes structurelles, il y a le lancement de la stratégie d’inclusion financière, l’amélioration de la gouvernance notamment le lancement d’un vaste diagnostic sur la gouvernance économique ainsi que le projet de renforcement de la Chambre des comptes de la Cour suprême.

«Cependant, des mesures additionnelles sont nécessaires pour améliorer le climat des affaires, notamment pour renforcer la stabilité du secteur financier et favoriser l’inclusion. De telles mesures devraient être accompagnées d’actions visant à renforcer la gouvernance, la transparence, et le cadre de lutte contre la corruption, notamment en remédiant aux lacunes identifiées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soulignées par le Groupe d’action financière », souligne le FMI.