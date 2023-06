Cameroun : l’épidémie de rougeole affecte 3 000 enfants, déjà 18 morts

Une campagne de vaccination se prépare pour faire davantage face à la propagation de la maladie sur le territoire du Cameroun.

Les cas d’enfants atteints de rougeole augmentent au pays. Au mois de mai dernier, le ministère de la Santé publique a déclaré que le pays a franchi la barre de 4 677 cas dont 3 000 notifiés. Jusqu’au mois de mai dernier, 18 enfants ont perdu la vie. L’épidémie en cours est présente en terre camerounaise depuis l’année 2021 et continue de progresser. La situation préoccupe les autorités sanitaires. Pour la riposte, en dehors de la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, le pays prépare une campagne d’immunisation des enfants.

Cette campagne de vaccination initialement prévue du 29 juin eu 02 juillet, s’ouvre plutôt le 05 juillet prochain. Jusqu’au 07 juillet, les équipes de vaccination vont sillonner les villages et les quartiers dans le but de mettre des enfants à l’abri de l’épidémie. La campagne privilégie les enfants n’ayant encore reçu aucune dose de vaccin antirougeole. Dans le but d’atteindre le plus grand nombre de familles, une campagne de sensibilisation précède la vaccination. Elle consiste en l’envoi en masse de SMS aux personnes alertant de la présence de l’épidémie ou les invitant à la vaccination.

Selon le ministère de la Santé publique dans un SMS, « la rougeole est une maladie contagieuse et très grave. Le vaccin est le moyen le plus sûr pour mettre nos enfants à l’abri. Faisons-les vacciner ». Dans un autre SMS, « le Cameroun est en épidémie de rougeole. Plus de 3 000 enfants sont touchés depuis le début de l’année. Faisons vacciner nos enfants du 05 au 07 juillet 2023 », invite le département ministériel en charge de la santé.