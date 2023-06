Cameroun : Paul Biya s’envole pour la France

Le chef de l’Etat a quitté Yaoundé ce 21 juin 2023 en compagnie de son épouse Chantal Biya et de quelques membres du gouvernement.

Sur invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République du Cameroun va prendre part au sommet international pour un nouveau pacte financier mondial. L’événement va rassembler une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement du 22 au 23 juin 2023 à Paris. Les objectifs de ce sommet sont entre autres d’accroitre la solidarité financière entre les pays du Nord et les pays du sud ; faciliter l’accès des pays les plus vulnérables aux changements climatiques aux financements internationaux pour leur permettre de mieux répondre aux défis climatiques.

Selon le Cabinet civil de la présidence de la République, quelques membres du gouvernement font partie de la délégation présidentielle. Ce sont entre autres le ministre de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du Territoire Alamine Ousmane Mey ; le ministre des Finances Louis Paul Motaze ; le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Njoumessi ; le ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella ; le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Ayolo…

Le Cameroun va ainsi être représenté à cette rencontre de haut niveau, laquelle s’inscrit dans la continuité des initiatives en faveur du financement des actions climatiques. En 2009, les pays du Nord ont pris l’engagement de débloquer au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Le but étant de financer les actions climatiques des pays en développement. Mais en 2023, ce chiffre n’est pas toujours atteint. D’où l’importance du sommet de Paris pour mettre à jour certains précipices.