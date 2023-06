Cameroun : plus de 10 milliards de F pour construire un pont sur le Nyong à Malombo

Le ministre des Travaux publics a émis un avis d’appel d’offre international en date du 19 juin 2023 pour l’exécution des travaux de construction.

Lesdits travaux concernent un pont et ses accès sur le fleuve Nyong à Malombo, dans l’arrondissement de Makak, département du Nyong et Kelle région du Centre. L’avis du ministre parle d’un pont de portée totale d’environ 160 mètres constitué d’une largeur roulable de 7 mètres, deux trottoirs de 1m de largeur de chaque côté, quatre traversées de 40 mètres de portée entre appuis, etc.

La construction du pont fait partie de la consistance des travaux, lesquels comprennent aussi les études d’impact environnemental et social, les études d’exécution, le dégagement des emprises ainsi que les terrassements sur environ 960 mètres. Les travaux qui sont repartis en un lot s’évaluent à 10 314 623 976 (dix milliards trois cent quatorze millions six cent vingt-trois mille neuf cent soixante-seize) FCFA. Une enveloppe qui viendra enrailler après 36 mois de travaux, les misères de la population endurées depuis des décennies.

Les habitants des deux rives du fleuve n’ont pas fini de pleurer la dizaine de morts survenue des suites d’un naufrage le mardi 7 juin 2022, alors qu’ils tentaient de traverser le Nyong sur une embarcation de fortune à Malombo. Un accident mortel parmi tant d’autres de moindre ampleur qui a fini par déclencher la réaction déterminante du gouvernement.

Lui qui n’a pas pu maintenir sur une longue durée la maintenance du bac posé pour la traversée, laissant la population se débrouiller comme elle pouvait. De cette débrouillardise, s’en est suivi le 10 novembre 2020, un naufrage emportant la vie de deux dames à Malombo. Il reste que les travaux annoncés soient effectués et finalisés, pour que les eaux noires du fleuve cessent d’assouvir leur faim en engloutissant les passants.