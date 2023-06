Cameroun : plus de 1300 cas de tuberculose détectés dans la région de l’Ouest

D’après l’antenne régionale du Programme national de lutte contre cette maladie, ces chiffres de 2022 connaissent une hausse de 200 cas par rapport à 2021.

Selon l’organisation mondiale pour la santé (OMS), la tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui se transmet par voie aérienne, avec des signes cliniques variables. Elle touche plus souvent les poumons et parfois atteint d’autres organes. Elle arrive en tête des causes de mortalité d’origine infectieuse à l’échelle mondiale, devant le Sida.

Au Cameroun, cette maladie est malheureusement très répandue. Clarisse N. est hospitalisée dans une clinique de la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi, région de l’Ouest. La patiente arrivée quelques heures avant en consultation tousse et se plaint d’une extrême fatigue. A en croire Datacameroon, ses crachats sont associés à du sang. Anxieuse, la jeune dame attend les résultats des examens effectués. Son médecin qui suspecte une tuberculose, veut en avoir le cœur net.

Selon Blanche Simo, infirmière, si les craintes du médecin sont avérées, il faudra agir vite. La jeune dame pourrait, sans le vouloir, contaminer ses proches venus à son chevet. Car la tuberculose pulmonaire peut se transmettre par le rejet d’air du malade lorsqu’il tousse, mais aussi par ses crachats.

Au Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), antenne de l’Ouest, on multiplie les stratégies pour éradiquer cette maladie. Surtout qu’en 2022, la région a enregistré 1 304 cas de tuberculose contre 1 104 l’année d’avant. Soit une augmentation de 200 cas. Une hausse qui, à en croire certains responsables PNLT, est due à la forte présence des déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parmi eux se trouvent des malades qui n’ont pas pu être détectés ou suivis à cause de la perturbation de l’offre de santé due à la crise pour cette raison.

Ceci est d’autant plus que, selon les spécialistes, un malade non traité peut contaminer entre 15 et 20 personnes par an. De plus, avec l’accroissement de la population, il y a de fait une augmentation du nombre de malades. « La région de l’Ouest, de par sa position géographique, est un lieu où les populations des autres régions convergent pour se ravitailler en denrées alimentaires. Ce fort trafic peut être une source de réception et de diffusion des germes (Bacille de Kock) de la tuberculose », explique Francis Gamo, un des responsables du PNLT à l’Ouest.

Pour lui, de nombreuses actions doivent être mises en œuvre pour réduire le nombre de malades. Notamment le dépistage et la mise sous traitement précoce des cas de tuberculose dans toutes les formations sanitaires de la région.