Cameroun-Propriété intellectuelle : des enseignants outillés sur la rentabilité de leur travail

Des chercheurs de l’Université de Ngaoundéré, dans la région de l’Adamaoua, viennent de participer à une formation sur la propriété intellectuelle.

Faire de la recherche, la publier et pouvoir en tirer profit, même économiquement. C’est possible. C’est ce qui a été présenté aux chercheurs des facultés et grandes écoles de l’Université de Ngaoundéré. Ils viennent de terminer une formation sur l’appropriation de la propriété intellectuelle et l’utilisation des bases de données disponibles au Centre d’appui à la technologie et à l’innovation (Cati). Le professeur Uphie Chinjé, recteur de l’université, était présent.

L’objectif était d’aborder la question de la protection et de la valorisation des résultats de la recherche. En d’autres termes, permettre aux chercheurs d’acquérir les outils nécessaires pour bénéficier des droits exclusifs accordés à leurs créations personnelles.

Le programme de propriété intellectuelle est une initiative du Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique en collaboration avec l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).