Ce qui attend la camerounaise Jacqueline Adiaba à la tête de la Cosumaf

Nommée en mars dernier, l’économiste et financier de formation a été installée vendredi 16 juin 2023 par le Président du Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC).

Jacqueline Nkembe-Adiaba a officiellement remplacé l’ambassadeur Nagoum Yamassoum à la présidence de la Commission de marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf). Cette dernière devra désormais assurer la gestion de cette organe communautaire créée dans le cadre de l’Union Monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).

Nommée pour un mandat de 5 ans non renouvelable, la présidente du COSUMAF devra poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Parmi les chantiers prioritaires de la nouvelle patronne de la Cosumaf, il y a d’abord la mise en œuvre effective par les différents acteurs du marché, du nouveau règlement général du marché financier sous-régional, entré en vigueur après son adoption le 23 mai 2023 à Libreville au Gabon.

Par exemple, ce nouveau texte donne aux intermédiaires du marché financier jusqu’au 31 décembre 2023 pour procéder à l’augmentation de leur capital social à 300 millions de FCFA. Aussi, les personnes physiques, qui jusqu’ici étaient agréées comme conseillers en investissements financiers, sont tenues de constituer une société commerciale régie par le droit Ohada, toujours au 31 décembre 2023, afin de poursuivre leurs activités.

Ancienne directrice de cabinet à la COSUMAF, la banquière de 56 ans est titulaire d’une maîtrise en économie internationale et de plusieurs autres diplômes, dont un obtenu à l’université de Paris1 Panthéon-Sorbonne. La camerounaise dispose également de 30 années d’expérience dans les domaines financier et bancaire. Un véritable atout pour cet organe qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et autres instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché financier d’Afrique Centrale.

Rappelons que la Cosumaf est l’autorité de surveillance et de contrôle du marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Cette institution regroupe les six pays membres de la CEMAC.