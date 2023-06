L’artiste d’origine camerounaise, Libianca obtient une nouvelle distiction

La chanteuse américaine d’origine camerounaise a remporté le 25 juin dernier aux Etats-Unis le BET Award dans la catégorie ‘People’s Choice’.

Chaque année, les Africains qui excellent dans leur art sont récompensés par le Bet Awards aux États-Unis. L’évènement est une initiative de Black Entertainment Television. Pour l’édition 2023, le Cameroun était à l’honneur. Pour la première fois dans sa carrière, Libianca, une artiste afrobeat américaine tirant ses racines du 237, a reçu le prix dans la catégorie Choix du public. Elle doit ce succès à sa chanson ‘People‘, sortie en 2022 qui cumule déjà plus de 130 millions de vues sur YouTube. Les autres artistes de cette catégorie étaient Askae (Nigeria), Camidoh (Ghana) et Pabi Cooper (Afrique du Sud).

Le single, tirée d’une expérience qu’elle a vécue, traite du problème de cyclothymie (un trouble rare de l’humeur qui provoque des variations émotionnelles rapides), et revient sur une soirée de Thanksgiving (action de grâce) au cours de laquelle elle s’est sentie « invisible », car, ignorée par ses amis. Plongée dans la détresse, elle s’est réfugiée derrière sa plume pour exprimer ses sentiments. C’est ainsi qu’est né le son « People« .

« I’ve been drinking more alcohol for the past five days (oh-oh). Did you check on me? Now, did you look for me? (Mhm); I walked in the room, eyes are red, and I don’t smoke banga; Did you check on me? Did you check on me?; Now, did you notice me?…But, I’d rather be alone than to have fake friend (huh),( Je ne cesse de boire de l’ alcool depuis cinq jours (oh-oh). As-tu pris de mes nouvelles ? Maintenant, m’as-tu cherché ? (Mhm) ; Je suis entré dans la pièce, j’ai les yeux rouges et je ne fume pas de banga ; Est-ce que tu as vérifié ce que je faisais ? Maintenant, tu m’as remarqué ? Tu m’as remarqué maintenant ?…Mais, je préfère être seul que d’avoir des faux amis huh)

Ce titre a connu un énorme succès, atteignant la deuxième place du classement américain Billboard Afrobeats, la première place du classement britannique Afrobeats, la deuxième place du UK Official Chart. Il a été certifié or en Australie, au Royaume-Uni, en Suisse et en France, et platine au Canada et en Nouvelle-Zélande. Le clip a été écouté plus de 250 millions de fois depuis sa sortie en décembre 2022. La chanson a également atteint la troisième place en Inde, la cinquième en Nouvelle-Zélande et la première au Nigeria. Ce succès a attiré l’attention de stars telles qu’Alicia Keys et a donné à Libianca l’occasion de participer à la tournée d’été d’Alicia Keys, « Keys to the Summer Tour ».

Née aux États-Unis en 2001, Libianca Kenzonkinboum Fonji (à l’état civil) a passé une grande partie de son enfance au Cameroun, où elle a été exposée à la culture musicale locale avant de lancer sa carrière en 2019 avec le titre « Level ». Sa carrière prend un tournant majeur lorsqu’elle participe à la vingt-et-unième saison de l’émission américaine The Voice en 2021, où elle est coachée par Blake Shelton et atteint le top 20 avant d’être éliminée. Les reprises de « Everything I Wanted » et « Woman » qu’elle a faites dans l’émission ont ensuite été publiées en tant que singles par West Side Creative Agency.