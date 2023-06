Le Cameroon Business Forum annoncé pour le 5 juillet 2023

La 12e édition du Cameroon business Forum avait été reportée sine die par le Premier ministre en raison de vives dissensions entre le gouvernement et le Gicam.

Le climat des affaires au Cameroun sera de nouveau au centre d’un débat entre les acteurs du secteur privé et certains membres du gouvernement, le 05 juillet prochain. Ce mécanisme de dialogue mis en place en 2006 avec l’appui de la Société financière internationale (SFI) pour œuvrer à l’amélioration du climat des affaires est donc relancé après trois années d’hibernation.

La 11e édition, celle du 22 octobre 2020, s’était tenue sur le thème « l’environnement des affaires à l’épreuve du Covid-19 » et avait le lieu de discussions sur les conséquences économiques des pandémies, l’impact du coronavirus sur les entreprises, les stratégies du secteur privé face à cette pandémie, les mesures d’accompagnement du gouvernement en matière fiscale et financière, etc. Au plus fort de la crise du coronavirus, en 2021, le secteur privé, dénonçant un manque de concertation dans l’organisation de l’événement, avait décliné l’invitation du gouvernement, obligeant le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, à le reporter sine die.

Le Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam), le plus important regroupement des patrons dans le pays, n’avait pas apprécié d’être saisi in extremis par le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, à l’effet de lui faire parvenir des propositions avant l’événement.

Le président du Gicam, Célestin Tawamba, avait perçu cette attitude comme un rejet du plaidoyer du secteur privé en vue d’être associé à la préparation de cette rencontre dans le but d’en améliorer l’organisation. Ses pairs hommes d’affaires et lui n’avaient pas dès lors de garantie qu’ils allaient être écoutés au sujet de leurs proposition en vue d’une réforme du CBF. Difficile de savoir si pour l’édition annoncée dans un peu plus de deux semaines, des diligences ont été faites en amont dans le sens de l’implication du secteur privé.

Juste sait-on qu’un courrier de la Primature a été déposé il y a quelques au Gicam qui confirme la tenue de la 12e édition du CBF, à en croire Ecomatin. Concrètement, le Gicam propose que le CBF dont le niveau d’implémentation des recommandations est demeuré très faibles au fil des éditions, disparaisse pour laisser place à un nouveau cadre permanent de concertation de haut niveau entre l’Etat et le secteur privé, dénommé Cameroon Business Council (CBC).

Ce devrait alors être une structure de dialogue public-privé « novatrice et efficace », placée, comme le CBF, sous l’autorité du chef du gouvernement. Elle devrait permettre de « mieux engager des réflexions sur l’environnement des affaires au sens complet du terme et sur l’investissement privé », explique-t-on depuis plus de deux ans au Gicam. Il s’agira d’une institution bipartite présidée par le Premier ministre et dont le président du Gicam serait le vice-président, logique de partenariat oblige.