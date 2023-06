Placements financiers : la CNPS intègre le capital de l’Africa Finance Corporation

L’annonce a été faite le 20 juin 2023 par l’Africa Finance Corporation (AFC), l’institution panafricaine spécialisée dans le financement des projets d’infrastructure en Afrique.

L’Africa Finance Corporation (AFC), institution financière panafricaine créée en 2007 par des États africains pour apporter des solutions au déficit d’infrastructures de l’Afrique, a annoncé récemment l’arrivée deux nouveaux actionnaires parmi lesquels la Caisse nationale de prévoyance sociale. L’autre société est SBM Capital Market Securities Ltd., l’un des principaux fournisseurs de services financiers à Maurice.

« Nous accueillons chaleureusement la CNPS et SBM Capital Market Securities en tant qu’investisseurs au capital de l’AFC. Cette étape est la preuve du rôle de l’AFC en tant que partenaire de choix pour l’investissement dans les infrastructures sur le continent, afin d’approfondir l’intégration économique, de permettre la substitution des importations et de développer les capacités manufacturière et industrielle de l’Afrique », commente Samaila Zubairu, le PDG de l’AFC.

Outre la prise de participation, la Cnps a aussi signé un protocole d’accord avec l’AFC pour collaborer à l’identification, au développement et au financement de projets d’infrastructures et industriels au Cameroun. « L’investissement de la Cnps dans AFC s’inscrit dans la poursuite des efforts de diversification de notre portefeuille d’investissements, » a déclaré le directeur général de la Cnps, Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame.

En rappel, en septembre 2022, l’AFC a annoncé l’enregistrement de l’État du Cameroun parmi ses membres. « En devenant le 36e État membre de l’AFC, le Cameroun œuvrera, avec la corporation sur des infrastructures clés, afin d’approfondir l’intégration, de permettre le remplacement des importations et de développer la capacité manufacturière et industrielle, pour qu’elle représente 40% du PIB, dans le cadre du programme vision 2035 du gouvernement », avait indiqué l’AFC dans un communiqué.