Tour cycliste international du Cameroun : l’incompréhension laisse place à l’optimisme

Après l’annulation du critérium en circuit fermé à Douala, les coureurs sont rivés sur l’étape Loum – Dschang qui regorge plusieurs montées.

« Ils ont annulé parce qu’ils ont trouvé que la route n’est pas praticable pour la compétition. On dit merci à la Fédération camerounaise de cyclisme qui a pris la décision d’annuler la course parce qu’on devrait avoir beaucoup de problèmes», s’est réjoui le directeur sportif du Rwanda, Félix Sempemo. Après la reconnaissance de la piste, les cyclistes ont décidé à l’unanimité de ne pas prendre le départ. Car, la chaussée sérieusement endommagée pouvait abîmer les engins et provoquer des chutes.

Malgré des concertations pour trouver des solutions palliatives, le président de la Fecacyclisme de concert avec le commissaire international ont pris la décision de surseoir la 5e étape et de demander aux coureurs de satisfaire le public venu nombreux malgré la pluie, en effectuant quatre tours d’exhibition. Cette situation est une grande première au cours d’un tour cycliste camerounais.

Une honte quand l’on sait que la quatrième étape avait déjà été annulée pour cause d’arrivée tardive des vélos lors du transbordement de Garoua pour Douala. Que la cinquième étape du 19 ème tour cycliste du Cameroun soit également annulée est la conséquence de notre « décentralisation centralisée ». Voilà où nous mène la mal gouvernance

Une ville de Douala, poumon économique, en arrêt, les activités bloquées, les routes barrées, mais après le premier tour d’essai, c’est l’abandon, la débandade. Cette image nauséabonde ne doit pas rester impunie. Où va tout l’argent que produit la capitale économique du Cameroun? Bon an mal an, environ 3090 milliards de FCFA de recettes sont récoltées/an (source INS), Cependant les décideurs de Yaoundé, en retour réservent moins de 5% du PIB local aux besoins urbains du chef-lieu du département du Wouri.

Une 6e étape finalement maintenue

La décision de suspendre l’étape de Douala par les organisateurs du tour cycliste n’est pas un non-événement. Au contraire, dame pluie en bouchant de son liquide les nids de poule et d’éléphant sur les chaussées empruntées par les athlètes, a trahi l’incurie dans laquelle le peuple camerounais est plongé depuis des lustres.

Après plusieurs tergiversations, le président de la Fecacyclisme a retenu la sixième étape : Loum – Dschang (112 km), où les Rwandais pensent pouvoir saisir leurs chances. Rappelons-nous qu’en 2019 sur ce même trajet, ce sont trois rwandais, (Byukusenge Patrice 3h17’27’’, Moïse Mugisha 3h17’27’’ et Eric Manizabayo 3h17’31’’) qui avaient traversé en premier la ligne d’arrivée.

Démarrée le 3 juin dernier à Garoua, cette 19e édition du Tour cycliste international du Cameroun s’achèvera le dimanche 11 juin 2023 avec une arrivée à l’esplanade du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le premier camerounais Clovis Kamzong Abessolo pointe au 4e rang du classement général de la course à 1 minute 16 secondes du leader, le marocain, Mohcine El Kouraji.