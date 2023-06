Utilisez des bonus et améliorez vos paris sportifs sur 1xBet

Le code bonus exclusif disponible sur Nostrabet à utiliser sur les paris sportifs de 1xBet permet d’augmenter la valeur du bonus de bienvenue.

Lorsque vous vous inscrivez chez un nouveau bookmaker pour jouer au casino en ligne ou pour parier sur de très nombreuses rencontres sportives, les bonus de bienvenue permettent d’augmenter vos gains potentiels sur vos premiers paris. 1xBet est à la fois un bookmaker réputé en Afrique et un casino en ligne populaire. Voici quelques détails sur les paris sportifs et sur le code promo 1xBet pour pouvoir réclamer un bonus de bienvenue encore plus important avant d’effectuer ses premières mises.

Utiliser le code promo 1xBet pour améliorer son bonus paris sportifs

1xBet est un bookmaker qui propose des bonus intéressants, à savoir un bonus de 200 % jusqu’à 120 000 FCFA sur votre premier dépôt. Cela veut dire que si vous déposez 60 000 FCFA d’un coup la première fois que vous utilisez 1xBet, vous obtiendrez un bonus de 120 000 FCFA.

Maintenant, si vous utilisez le code promo 1xBet disponible sur le site de Nostrabet dont le lien se trouve ci-dessus, vous pourrez ajouter 30 % à ce bonus. Par conséquent, en déposant 60 000 FCFA, vous recevrez un bonus qui s’élève à pas moins de 156 000 FCFA, que vous devrez miser 5 fois dans des paris combinés comportant 3 matchs différents au minimum d’une cote d’au moins 1,4 chacun si vous voulez ensuite pouvoir le retirer.

Pourquoi utiliser des bonus pour les paris sportifs ?

Utiliser des bonus pour les paris sportifs vous permet de disposer d’argent bonus supplémentaire que vous pouvez risquer lors des vos premiers paris. Cela vous évite de payer plein pot le prix de vos erreurs, si jamais vous deviez effectuer des mises perdantes.

Chez tous les bookmakers, il existe à la fois un bonus de bienvenue unique réservé aux nouveaux joueurs, qu’il est possible de réclamer une seule fois, ainsi que des offres promotionnelles et des bonus permanents ou saisonniers, qui donnent accès à des avantages plus modestes mais plus réguliers. Cela peut prendre la forme de paris gratuits ou free bets, de cashback ou encore de paris combinés augmentés.

Les autres types de bonus et promotions

1xBet ne déroge pas à la règle et propose plusieurs types de promotions plus ou moins régulières pour vous permettre d’augmenter votre expérience des paris sportifs tout au long de l’année. Par exemple, les experts de 1xBet vous proposent chaque jour un pari combiné sur lequel les gains sont augmentés de 10 %. De plus, vous recevrez un pari gratuit par SMS le jour de votre anniversaire sous la forme d’un code promotionnel à saisir sur votre compte.

Pour ne rien manquer des promotions 1xBet pour les joueurs du Cameroun, n’hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique consacrée aux bonus et promotions. Comparé à ses concurrents, 1xBet propose un grand nombre d’offres promotionnelles, de quoi pouvoir améliorer ses paris sportifs tout au long de l’année.

Comment accéder à 1xBet au Cameroun ?

Comme tous les bookmakers et casinos en ligne disponibles au Cameroun, 1xBet est disponible à la fois à partir d’un ordinateur et d’un appareil mobile. En outre, 1xBet pense à tous ses joueurs et facilite les paris sportifs à partir d’un téléphone en proposant des options de paiement mobile pour les dépôts et les retraits.

Bien entendu, d’autres moyens de paiement sont disponibles, y compris les cryptomonnaies. Mais attention, car les dépôts en cryptomonnaies ne vous rendent pas éligible aux différents bonus et promotions de 1xBet. Il est donc recommandé d’utiliser les options de paiement mobile, la carte bancaire ou encore les portefeuilles électroniques.

Adopter des comportements de jeu responsable

Les jeux d’argent et les paris sportifs sont susceptibles de créer des addictions chez les joueurs camerounais. Pour lutter contre cela, les bookmakers et casinos en ligne ont instauré des limites journalières, hebdomadaires et mensuelles de dépôts et de paris, de façon à ce que vos pertes potentielles ne dépassent pas un certain montant, et il en est de même pour le volume des paris que vous effectuez.

De plus, si cela ne suffisait pas, vous pouvez également engager une procédure d’auto-exclusion temporaire, en indiquant la période durant laquelle vous ne souhaitez plus pouvoir accéder au bookmaker. Enfin, il est possible de clôturer son compte en cas d’extrême nécessité.