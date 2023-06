VivaTech s’impose comme le rendez-vous incontournable mondial de la tech et des startups

A chaque édition, VivaTech réunit de nombreux acteurs dans divers secteurs qui font preuve d’innovation, d’inventivité et contribuent également à faire avancer l’économie. Aussi ces boîtes qui apportent leur savoir-faire au service des grands enjeux sur plan social, environnemental et humain. Cette année, certaines thématiques étaient en primeur comme : l’intelligence artificielle, la transition énergétique, la climate tech, l’inclusion et la diversité en entreprise, le sport, la cybercérurité, la web3…

L’édition de 2023 a battu tous les records en termes de participants, de visibilité sur les réseaux sociaux, et même la qualité des personnes invitées. Nous avons eu la présence des hautes personnalités du monde de la politique, de l’économie et de l’innovation à l’instar du Président de la République Française Emmanuel Macron, Bernard Arnault (chairman et CEO de LVMH), Alexandre Bompard (CEO de Carrefour), Arthur Sadoun « Chairman et CEO de Publicis Groupe) Eva Bernerke (CEO d’Eutelsat)…Parmi les speakers de poids on peut noter Marc Benioff (PDG et co-fondateur de Salesforce), Yann Le Cun (chief Al Scientist de Meta), Hans Vestberg (CEO de Verizon).

La cerise sur le gâteau a été la présence d’Elon Musk de passage à Paris, a répondu présent à l’appel du comité d’organisation et a eu l’une des interventions les plus appréciées de VivaTech 2023 en compagnie de Maurice Levy (Président du conseil de surveillance de Publicis).

Notons également qu’il y a eu à cette édition une forte présence de la communauté tech venant de l’Afrique et de nombreuses startups qui ont été récompensées dans leur domaine respectif. La présence de Tony Elumelu a été une preuve que l’Afrique est en train d’imprimer sa marque sur la carte mondiale de ceux qui vont transformer le monde de demain.